Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalar yeniden başladı

Yapımı 2 yıldır durdurulmuş olan ve bugüne kadar fiziki imalatının yalnızca yüzde 6’sı gerçekleştirilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nın yapım işleri yeniden başladı. “Yeraltı canavarı” olarak nitelenen TBM (Tunnel Boring Machine) makinası, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle, Sancaktepe İstasyonu şantiye alanına indirildi. Törene, CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı. Üçlü, tören öncesinde şantiye alanında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada hattın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Toplu ulaşımın İstanbul’un en önemli konularından biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Şehrimizin birçok konusu var. Tek bir konuya keşke ‘en önemli’ tanımı yapabilsek. Ama öyle değil. Farklı bir noktada duran, deprem gibi ilgilenmemiz gereken, hepimizin hayati konu olarak baktığı başka bir husus var. Ya da toplumsal olarak hiç unutmamamız gereken, ülkemizin ve şehrimizin en önemli konularından sığınmacı konusu, mülteci konusu var. ‘Tek önemli konu var, ona odaklanalım deme’ şansımız yok bu kentte” dedi.

"METRO BİRİNCİ SIRA İŞİMİZ"



Toplu ulaşım konusunda çeşitli çözümler ürettiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Metro, birinci sıra işimiz. İstanbul’da metroyu en üst seviyeye taşıma konusu, milli bir meseledir. Yüzlerce kilometrelik metroyu bu şehre kazandırmamız lazım. Başladığı ilk gün, Sayın Sözen’den itibaren, emeği geçen her büyükşehir belediye başkanına tek tek teşekkür ediyorum. Bizim de bir iddiamız var: ‘Daha fazlasını yapabilmek’. Bizden sonra gelenin de iddiası daha fazla yapabilmek olmalı. Biz, onun için ‘Her şey çok güzel olacak’ dedik, ‘Her şey çok güzel oldu’ demedik. Felsefesi çok net: Her sabah uyandığınızda ‘Her şey çok güzel olacak’ deyin. Ki, daha iyisini yapma konusunda adım atın. ‘Her şey çok güzel oldu dediğiniz an hayat bitti demektir” diye konuştu. "BU HAT ÖNEMLİ BİR HAT"



Göreve geldiklerinde toplam 8 metro hattının durmuş vaziyette olduğunu kaydeden İmamoğlu, Ümraniye-Göztepe Metro Hattı’ndan sonra ikinci bir hattı daha yeniden başlattıklarını ifade etti. İmamoğlu, “Bugün, bir başka hattın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Bu hat, önemli bir hat. Bu hattın önemini bölgede yaptığımız konuşmalarda dile getirmiştim. Artık gün, hizmet günü. Bu hattın hayata geçmesiyle ilgili finansman konusu ile ilgili yoğun bir çalışma ortaya koydu arkadaşlarım. 2 yıldır duran bu şantiyenin hareketlenmesiyle ilgili bulunan finans kaynağıyla beraber, bu hattın imalatçısı cesur firmalarımızın da katılımıyla sürece başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu süreç hızlıca bitsin istiyoruz. Ekonomi hem ülkemizde hem dünyada kolay bir süreç yaşamıyor. Finansman, 2 yıl öncesinden çok daha kötü durumda şimdi. Alman Deutsche Bank’ın da bu sürece güven duyması ve katkı sunması da önemlidir. Teşekkür ediyorum iş birlikleri için” dedi

“İstanbul’un gücü ve potansiyeli başkadır” diyen İmamoğlu, “Dünya durur, İstanbul durmaz. İstanbul, dünyanın merkezi. Bu, bugüne dair değil; binlerce yıl önce de böyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Buna göre hareket etmeliyiz, buna göre birbirimizi desteklemeliyiz. Buna göre topyekun hareket etmeliyiz. 16 milyon insanımızın yüreği İstanbul için çarpmalı. Doğru kararlar almalıyız. Bu doğru kararlar alma konusunda iş birliği yapmalıyız. Bu işin; merkezi hükümeti, İstanbul Belediyesi, ilçe belediyesi öyle bir şey yok. Bu işin önünde hiçbiri engel değil. Herkesin bu tarz işlerin önünde yardım eden, kol kola olmayı başaran bir karakterle hareket etmesi gerekir. Biz, buna hazırız. Kim kolunu çekerse, biz onun kolunu yakalamaya dönük mücadelemizi vereceğiz. Yani, iş birliği konusunda biz kendimizi en yürekli kurum olarak görüyoruz. Hangi kişi, kurum ve siyasi makam olursa olsun öyle bakıyoruz sürece. O bakımdan ortaya koyduğumuz bu toleransın, hoşgörünün, birleşme duygusunun iş başarma duygusunun karşılığıdır bu duyulan güven ve gösterilen teveccüh. Gelinen noktada, imzalar atılmıştır ve İBB, müteahhitler, Ankara, finans kuruluşlarının işbirliği ile bugünü kutluyoruz. Herkes alkışlayacak, bu kadar basit” şeklinde konuştu.

Bir hizmetin sahibinin o dönemin belediye başkanı ya da o dönemin iktidarı olan siyasi parti olmadığını vurgulayan İmamoğlu, “Bir hizmetin sahibi; devlettir, kamudur, millettir. Yani siz sadece o süreci o gün başarıya kavuşturan aracı durumundasınız. Ben aracıyım. Bugün ben aracıyım, yarın başkası. Başarılarımızla övünelim ama asla ‘Sahibiyiz’ demeyelim. Haddimize değil. Onun için her proje ne bir partiye aittir ne de makamdaki kişiye aittir. O süreci iyi yönetme zorunluluğu olan kişiler olarak biz, vazifemizi yerine getirdik. Ve insanlarımızı bu çağdaş ulaşım aracı ile buluşturacağız bu kadar basit. Bizim ağzımızdan kimse şunu duymayacak: ' Partimizin projesi, benim projem, ben yaptım.' Böyle birşey yok. 'Biz yaptık, milletçe biz yaptık. Sadece metro değil, metroyu destekleyici toplu ulaşım hatalarımızı, metrobüsün otobüs yenileme sürecini hızlandıracağız. Özellikle İETT hatlarını, uzun değil kısalaştıracak, ekspres hale getirip, diğer toplu ulaşım hatlarımızı destekleyici hale getireceğiz. Aynı zamanda deniz ulaşımına ağırlık verip diğer toplu ulaşım araçlarını buluşturan noktaları daha etkin hale getireceğiz. Yani tümüyle entegre bir sistemi İstanbul'da var edeceğiz. Toplu ulaşım ya bir gerginlik meselesi, ‘Tümüyle çözdük’ deme şansınız yok; ama mümkün olduğu kadar çağdaş, toplumun rahatsız olduğu değil keyifle günlük seyahatini yaptığı ve hayatının büyük bölümünü toplu ulaşımda değil işinde, gücünde ve sosyal yaşamında geçirdiği bir İstanbul var etmek istiyoruz” dedi.

Hatla ilgili teknik bilgiler paylaşan İmamoğlu, konuşmasının ardından beraberindeki heyetle birlikte butona bastı ve TBM makinesi törenle şantiye alanına indirildi. TEK YÖNDE SAATTE 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK



Kentin Anadolu tarafındaki karayolu trafiğini rahatlatması beklenen ve iki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön görülen hat 8 istasyondan oluşacak. Tattın uzunluğu, 10,9 kilometre, yolculuk süresi 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Hat; Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak. RAYLARA DÜŞMEYİ ÖNLEYECEK KAPILAR KULLANILACAK



Mayıs 2017’de yapımına başlanan proje, 29 Aralık 2017’de İBB tarafından durduruldu. İnşaat, Mart 2018’de tekrar başlandı; ancak, hak ediş ödemelerinin yapılamaması sebebiyle şantiye alanı, Ekim 2018’de sessizliğe gömüldü. Kasım 2019’da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank’tan kredi sağlanarak yeniden imalatına başlanan hattın, 2022 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanıyor. Metro sisteminin, ana hat tünelleri TBM ile delinirken, 6 istasyon peronu NATM tünel yöntemi, bilet holleri ise aç-kapa sistemiyle inşa edilecek. 2 istasyonunun peron ve bilet holleri, komple aç-kapa yöntemi ile gerçekleştirilecek. Son teknolojiyle inşa edilecek olan hatta, “Tam Otomatik Sürücüsüz Metro” hizmeti verecek. İstasyonlarda, raylara düşmeyi engelleyen, “Tam Boy Peron Ayırıcı Kapılar” kullanılacak. Samandıra İstasyonu’nda sürücülerin araçlarını park ederek, yolculuklarını metro ile sürdürebilmesine olanak yaratılıyor. Bu amaçla, 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark hizmeti verilecek.

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