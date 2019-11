Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalar yeniden başladı

"METRO BİRİNCİ SIRA İŞİMİZ"



Toplu ulaşım konusunda çeşitli çözümler ürettiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Metro, birinci sıra işimiz. İstanbul’da metroyu en üst seviyeye taşıma konusu, milli bir meseledir. Yüzlerce kilometrelik metroyu bu şehre kazandırmamız lazım. Başladığı ilk gün, Sayın Sözen’den itibaren, emeği geçen her büyükşehir belediye başkanına tek tek teşekkür ediyorum. Bizim de bir iddiamız var: ‘Daha fazlasını yapabilmek’. Bizden sonra gelenin de iddiası daha fazla yapabilmek olmalı. Biz, onun için ‘Her şey çok güzel olacak’ dedik, ‘Her şey çok güzel oldu’ demedik. Felsefesi çok net: Her sabah uyandığınızda ‘Her şey çok güzel olacak’ deyin. Ki, daha iyisini yapma konusunda adım atın. ‘Her şey çok güzel oldu dediğiniz an hayat bitti demektir” diye konuştu.

"BU HAT ÖNEMLİ BİR HAT"



Göreve geldiklerinde toplam 8 metro hattının durmuş vaziyette olduğunu kaydeden İmamoğlu, Ümraniye-Göztepe Metro Hattı’ndan sonra ikinci bir hattı daha yeniden başlattıklarını ifade etti. İmamoğlu, “Bugün, bir başka hattın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Bu hat, önemli bir hat. Bu hattın önemini bölgede yaptığımız konuşmalarda dile getirmiştim. Artık gün, hizmet günü. Bu hattın hayata geçmesiyle ilgili finansman konusu ile ilgili yoğun bir çalışma ortaya koydu arkadaşlarım. 2 yıldır duran bu şantiyenin hareketlenmesiyle ilgili bulunan finans kaynağıyla beraber, bu hattın imalatçısı cesur firmalarımızın da katılımıyla sürece başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu süreç hızlıca bitsin istiyoruz. Ekonomi hem ülkemizde hem dünyada kolay bir süreç yaşamıyor. Finansman, 2 yıl öncesinden çok daha kötü durumda şimdi. Alman Deutsche Bank’ın da bu sürece güven duyması ve katkı sunması da önemlidir. Teşekkür ediyorum iş birlikleri için” dedi