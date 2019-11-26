Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışma başladı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları törenle başlatıldı.

Sancaktepe'de düzenlenen törenle TBM (Tunnel Boring Machine) makinası, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Sancaktepe İstasyonu şantiye alanına indirildi.

Törende hattın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden İmamoğlu, toplu ulaşımın İstanbul’un en önemli konularından biri olduğunu ve bu konuda çeşitli çözümler ürettiklerini belirterek, "Metro, birinci işimiz. İstanbul'da metroyu en üst seviyeye taşıma konusu, milli bir meseledir. Yüzlerce kilometrelik metroyu bu şehre kazandırmamız lazım. Başladığı ilk gün, Sayın Sözen'den itibaren, emeği geçen her büyükşehir belediye başkanına tek tek teşekkür ediyorum. Bizim de bir iddiamız var: Daha fazlasını yapabilmek." diye konuştu.

Göreve geldiklerinde toplam 8 metro hattının durmuş vaziyette olduğunu, Ümraniye-Göztepe Metro Hattı'ndan sonra ikinci bir hattı daha yeniden başlattıklarını dile getiren İmamoğlu, sadece metro değil, metroyu destekleyici toplu ulaşım hataları ve metrobüsün otobüs yenileme sürecini hızlandıracaklarını da vurguladı.