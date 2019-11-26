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Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışma başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:39 | Son Güncelleme

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışma başladı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları törenle başlatıldı.

Sancaktepe'de düzenlenen törenle TBM (Tunnel Boring Machine) makinası, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Sancaktepe İstasyonu şantiye alanına indirildi.

Törende hattın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden İmamoğlu, toplu ulaşımın İstanbul’un en önemli konularından biri olduğunu ve bu konuda çeşitli çözümler ürettiklerini belirterek, "Metro, birinci işimiz. İstanbul'da metroyu en üst seviyeye taşıma konusu, milli bir meseledir. Yüzlerce kilometrelik metroyu bu şehre kazandırmamız lazım. Başladığı ilk gün, Sayın Sözen'den itibaren, emeği geçen her büyükşehir belediye başkanına tek tek teşekkür ediyorum. Bizim de bir iddiamız var: Daha fazlasını yapabilmek." diye konuştu.

Göreve geldiklerinde toplam 8 metro hattının durmuş vaziyette olduğunu, Ümraniye-Göztepe Metro Hattı'ndan sonra ikinci bir hattı daha yeniden başlattıklarını dile getiren İmamoğlu, sadece metro değil, metroyu destekleyici toplu ulaşım hataları ve metrobüsün otobüs yenileme sürecini hızlandıracaklarını da vurguladı.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle İETT hatlarını, uzun değil kısalaştıracak, ekspres hale getirip, diğer toplu ulaşım hatlarımızı destekleyici hale getireceğiz. Aynı zamanda deniz ulaşımına ağırlık verip diğer toplu ulaşım araçlarını buluşturan noktaları daha etkin hale getireceğiz. Yani tümüyle entegre bir sistemi İstanbul'da var edeceğiz. 'Tümüyle çözdük' deme şansınız yok ama mümkün olduğu kadar çağdaş, toplumun rahatsız olduğu değil keyifle günlük seyahatini yaptığı ve hayatının büyük bölümünü toplu ulaşımda değil işinde, gücünde ve sosyal yaşamında geçirdiği bir İstanbul var etmek istiyoruz."

Hatla ilgili teknik bilgiler paylaşan İmamoğlu, konuşmasının ardından beraberindeki heyetle butona bastı ve TBM makinesi törenle şantiye alanına indirildi.

- Tek yönde saatte 64 bin 800 yolcu taşınacak

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 8 istasyondan oluşacak. Hattın uzunluğu 10,9 kilometre, yolculuk süresi 16 dakika olacak. Hatla saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Hat, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak.

Törene, CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.

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