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Çekmeköy-Şile yolunda trafik kazası; 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY Şile Yolu'nda sürücüsünün viraja hızlı girdiği iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak direğe çarptı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY Şile Yolu'nda sürücüsünün viraja hızlı girdiği iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak direğe çarptı. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza saat 13.30 sıralarında Şile Yolu Taşdelen Mevkii'nde meydana geldi. İddialara göre İsmail Çiçek'in kullandığı 34 JH 6838 plakalı otomobil viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için çevre güvenliği aldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Bir görgü tanığı “Araç viraja hızlı girdi, direğe çarptıktan sonra takla attı. Bir kişinin durumu ağırdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldıö diye konuştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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