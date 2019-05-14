Çekmeköy’de 10 saniyede market soygunu kamerada

Çekmeköy’de bir markete giren turuncu maskeli gaspçı, yaklaşık 10 saniyede silah doğrulttuğu kasiyerin elindeki parayı çalarak kaçtı. Soygun anı kameralara yansırken, polis tarafından yakalanan gaspçı tutuklandı.

Olay, 5 Mayıs Pazar günü saat 20.35 sıralarında Çekmeköy Güngören Mahallesi İkbal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turuncu maskeli ve silahlı bir gaspçı, kapanış saatine yakın sırada markete girerek “paraları verin” diye bağırdı. Tabancayı çalışanlara doğrultan gaspçı, çalışan D.D.’nin elinde ana kasaya götürmek üzere olduğu kasadan bir miktar para çaldı. Neye uğradığını şaşıran çalışanlar D.D. ve H.M., yaşadıkları olay karşısında adeta şoke oldu. Yaklaşık 10 saniye süren soygunda gaspçı, H.M.’ye “başka para var mı” diye sorduktan sonra “yok” cevabını almasıyla koşarak kayıplara karıştı. Soygun anı ve gaspçının kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, maskeli gaspçı markete girerek çalışana silah doğrultuyor. Çalışanın elindeki kasadan bir miktar para alan gaspçı daha sonra koşarak kayıplara karışıyor.