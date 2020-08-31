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  4. Çekmeköy’de 2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Çekmeköy’de 2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:32 | Son Güncelleme

Çekmeköy Şile otobanında iki hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çekmeköy Şile otobanında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipler tarafından kurtarıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, Çekmeköy Şile otobanında 09.30 sıralarında meydana geldi. Seyfullah Sönmez yönetimindeki 34 GFH 65 plakalı hafriyat kamyonu Uğur Kaygar yönetimindeki 31 AYB 65 plakla hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafriyat kamyonun içerisindeki sürücü Seyfullah Sönmez sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoban üzerinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Kaza sonrası yaralı sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan hafriyat kamyonlarında bir tanesi kullanılmaz hale gelirken trafik Ümraniye istikametinde durma noktasına geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen şoförün yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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