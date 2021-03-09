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  4. Çekmeköy’de 2 kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı

Çekmeköy’de 2 kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı

09.03.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki 2 kardeş Hasan B.

Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki 2 kardeş Hasan B. ve Hüseyin B.’nin evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında inşaat sahibi Orhan A.’nın gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

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