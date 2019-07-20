HABER

Çekmeköy'de 5 katlı binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 23:52 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY'de beş katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Ali Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA) ÇEKMEKÖY'de beş katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay saat 17.00 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan beş katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre daireden birden alevler yükselmeye başladı. Yangın nedeniyle evde iki çocuk ile anne mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar o sırada evde bulunan iki çocuğu kurtarırken anne de kendi imkanlarıyla evden çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)
Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdiBeylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Yer: Uşak! 'Amerikan rüyası' ele geçirildi

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

Klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Panik anları! Ortalık savaş alanına döndü

Arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bucak’ta kuyu faciası: Anne ve dayı öldü, oğul son anda kurtuldu

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.