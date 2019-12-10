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ÇEKMEKÖY'DE ARA SOKAKLARDA ŞÜPHELİ ARAÇ KOVALAMACASI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:29 | Son Güncelleme

  *Polis aracı kaza yaptı.

*Polis aracı kaza yaptı. Bir polis hafif şekilde yaralandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa Almaçayır/İSTANBUL, (DHA)

Çekmeköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla polis arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda yaşanan kovalamacada polis otosu başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, şüpheli otomobil kaçtı.

Olay Çamlık Mahallesi Parsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri Şile Yolu üzerinde içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler ile polis arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca bir süre ara sokaklarda devam etti. Kovalamaca sırasında polis otosu, sokakta 34CFH 450 plakalı başka bir araç ile çarpıştı. Kazada 1 polis memuru hafif şeklide yaralandı. Kaza sonrası şüpheli araç izini kaybettirerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KOVALAMACA KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde polis şüpheli aracı ara sokakta kovaladığı görülüyor. Kazaya karışan araç sürücüsü Mehmet Ali Şahin "Polis bir aracı kovalıyordu. Kovalamaca sırasında polis bana çarptı. Bizde bir şey yok ama polis arkadaş yaralandı" diye konuştu.

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