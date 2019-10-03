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ÇEKMEKÖY'DE ARACIN İÇERİSİNDE BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 09:09 | Son Güncelleme

    Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Çekmeköy'de 3 gün önce kayıp ihbarı verilen bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de 3 gün önce kayıp ihbarı verilen bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu. Ölen kişinin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Olay, Çamlık Mahallesi Çamlık Sokakta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce evden ayrılan Ömür Kuru (44) için akrabaları tarafından kayıp ihbarı verildi. Kuru mahallede aranmaya başlandı. Akrabalarından biri akşam saatlerinde Kuru'nun otomobilini fark etti. Kuru'nun akrabası durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek olay yerine sağlık ekibi ve çilingir çağırdı. Kapı çilingir tarafından açılırken, sağlık ekipleri Ömür Kuru'un hayatını kaybettiği belirledi. Kuru'nun akrabaları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Çekmeköy, Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün bağlı ekipleri çevrede ve araçta uzun bir süre incelemelerde bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin herhangi gibi bir kesici aletle veya vücudun da darp izlerine rastlanmazken nasıl öldüğünün raporu Adli Tıp Kurumunda belli olacağı belirtildi. Savcı'nın olay yerinde incelemelerin ardından cenaze İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurum'un morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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