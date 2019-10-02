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Çekmeköy'de bariyere çarpan tır trafiği aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 19:36 | Son Güncelleme

Alt geçitte bariyere çarpan tırın sürücüsü ile araçtaki bir kişi hafif yaralandı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de tırın bariyerlere çarpması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Şile yolundan Ümraniye yönüne giden Cafer Akyüz yönetimindeki taş kırma makinesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çamlık Alt Geçidi'nde bariyerlere çarptı.

Akyüz ile yanındaki bir kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis güvenlik önlemi aldı, sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti.

Kaza sebebiyle alt geçidin Ümraniye istikameti tek taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy şile yolu trafik kazası

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