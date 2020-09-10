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Çekmeköy’de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 18:03 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de iki grup arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Çekmeköy’de iki grup arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaya ilişkin 4 kişi yakalanırken, olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Çekmeköy Hamidiye Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopalar ve bıçakların kullanıldığı kavgada Sinan Ç., Osman Ç., ve İlker Ç. isimli 3 kişi yaralandı.

4 şüpheli yakalandı
Konuya ilişkin çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralama olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen Engin S., Nihat S., Oktay S., ve Emrah S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, bıçak ve sopaların konuştuğu, ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun ellerinde sopalarla birbirlerine saldırdıkları, aldığı darbelerle yere yığılan iki kişiye diğer şahısların sopayla vurmaya devam ettikleri yer alıyor.

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