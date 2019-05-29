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Çekmeköy’de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Şahıslar kayıplara karışırken, polisin çalışması sürüyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Çekmeköy’de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Şahıslar kayıplara karışırken, polisin çalışması sürüyor.

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