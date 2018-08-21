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ÇEKMEKÖY'DE BOĞA VE SAHİBİ DEREYE DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

  *Boğa olduğu yerde kesilirken sahibi ise itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

*Boğa olduğu yerde kesilirken sahibi ise itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Çekmeköy'de kesim alanında sıra bekleyen kurbanlık boğa dereye düştü. Boğanın sahibi ise kaçan kurbanın peşinden gitmek isterken dereye düştü. Kurbanlık sahibi olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Olay saat 11.30 sıralarında Çekmeköy Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan hayvan pazarında meydana geldi. Kesim için sıra bekleyen boğa kaçmaya başladı. Boş alana giren boğa dereye düştü. Kurbanlık boğanın sahibi Ersonay Avcı kaçan boğanın peşinden giderken dengesini kaybederek dereye düştü. Düşme esnasında bir ayağını kıran Avcı olay yerine gelen itfaiye tarafından düştüğü dereden çıkartıldı. Avcı, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dereye düşen boğanın ayakları kırıldığı için kasaplar tarafından olduğu yerde kesildi.

Görüntü Dökümü:
CEP TELEFONU
-Dereye düşen boğa
-Boğanın sahibinin ambulansa bindirilmesi

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