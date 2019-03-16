Çekmeköy’de Demokrat Parti adayı Hüseyin Avni Sipahi’ye STK’lardan destek

Çekmeköy Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi seçim çalışmalarını hızlandırıyor. Çekmeköy bölgesinde bulunan sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Hüseyin Avni Sipahi, "Çekmeköy’ü hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Demokrat Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi’nin, Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler adına organize ettiği yemeğe 800 kişi katılım gösterdi. Yoğun kalabalığın alkışlarıyla salona giren Hüseyin Avni Sipahi, tek tek katılımcılarla selamlaşarak bir konuşma gerçekleştirdi. Davete katılım gösteren STK ve dernek temsilcilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sipahi, "Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Birlikte zafere gidip birlikte Çekmeköy için çalışacağız" diye konuştu.

"Bu defa haksızlığa fırsat vermeyeceğiz"

Bu sözlerin ardından salondaki konuklar tarafından ayakta alkışlanan Sipahi, 308 oyla seçimi kaybettiği 2009 yılına da değinerek, "O dönem haksızlığa uğradık. Hakkımız olan bir seçimi kazanmamıza rağmen başkanlığı elimizden aldılar. Biliyorsunuz ki o seçimi kazanmış olsaydık bugün Çekmeköy çok farklı bir yerde olacaktı. Bize yapılan o haksızlık, Çekmeköy’ü diğer ilçelere göre 10 yıl gelişmişlikte geri bıraktı. Bu defa bunun yaşanmasına izin vermeyeceğiz. İlçe teşkilatımız ve bizler bu seçimde sayım bitene kadar sandıkları terk etmeyeceğiz. Bu defa haksızlığa fırsat vermeyeceğiz. Sizlere söz veriyorum" dedi.