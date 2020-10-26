HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çekmeköy’de düğün konvoyu terörüne rekor ceza

Çekmeköy’de düğün konvoyu terörüne rekor ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 20:40 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de korona virüs salgınına rağmen alınan tedbirleri umursamayarak düğün eğlencesi adı altında terör estiren 14 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy’de korona virüs salgınına rağmen alınan tedbirleri umursamayarak düğün eğlencesi adı altında terör estiren 14 kişi gözaltına alındı. Ehliyetlerine el konulan şahıslara yaklaşık 61 bin lira idari para cezası kesildi.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve artan vakalara rağmen Çekmeköy’de bir grup, düğün eğlencesi düzenlemişti. Kutlama için bir araya gelerek konvoy yapan grup, sokak aralarında ve caddelerde zaman zaman trafiği keserek patinaj çekmiş ve karayolunda da makas atmıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 06 SG 337 plakalı araç sürücüsü Batuhan A., 34 GC 9447 plakalı araç sürücüsü Yalçın A., 34 EE 4781 plakalı araç sürücüsü İsa Y. ve konvoya dahil olan 10 araç sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücülerden Batuhan A. ve Yalçın A.’ya "herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden ayrı ayrı 6 bin 141 lira olmak üzere toplamda 12 bin 282 lira para cezası uyguladı. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, 06 SG 337 plakalı araç ise trafikten men edildi.
Konvoya katılan 34 EE 4781 plakalı araç sürücüsü İsa Y.’ye "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 228 lira para cezası kesildi. Sivil trafik ekipleri, konvoya katılan 10 araç ve sürücüsünü tespit ederek, bu sürücülere de toplamda 2 bin 640 lira idari para cezası verdi.

Yaklaşık 61 bin lira ceza kesildi
Korona virüs tedbirlerine uymayan 14 kişiye ise Hıfzıssıhha Kanunu’na göre ayrı ayrı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 44 bin 520 lira ceza kesildi. Toplamda 14 kişiye 60 bin 670 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltındaki 14 kişi adli işlem yapılmak üzere Çekmeköy Vefa Karadurdu Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ve ABD arasında kritik görüşme
Çekiliş saati heyecanla bekleniyorÇekiliş saati heyecanla bekleniyor
1/
En Çok Okunan Haberler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
Çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini vurmuştu! Tutuklandı
Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu! Yeni gelişme
Çekmeköy'de düğün konvoyu terörü sonrası harekete geçildi! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'daki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi
26 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Ekim koronavirüs tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Mesut İnce'den açıklama
Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! O esnaftan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü
Askeri törenle karşılandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.