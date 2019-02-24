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ÇEKMEKÖY'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 3 YARALI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 22:15 | Son Güncelleme

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA Çekmeköy'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.  Kaza, saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Şile istikametinde meydana geldi.

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA
Çekmeköy'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Şile istikametinde meydana geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. İddiaya göre, seyir halinde 34 LU 5999 ve 34 ZT 4755 plakalı iki araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında bulunan bir büfeye girerek durabildi. Savrulan araçlar o sırada orada bulunan Sönmez Aladağ'a çarptı. Aladağ olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken Sönmez Aladağ'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kazaya karışan araçlar
-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
-Ekiplerin çalışmaları
-Bir şeridin trafiğe kapatılması
-Yerdeki ceset
Detaylar

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