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ÇEKMEKÖY'DE GÖÇÜK: 5 İŞÇİ KURTARILDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Çekmeköy'de yağmur suyu ve dere ıslah çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi.

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Çekmeköy'de yağmur suyu ve dere ıslah çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprak altına kalan 5 işçiden 3'ü vatandaşlar tarafından, 1'i kendi imkanlarıyla 1'i ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kurtarıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Nişantepe mevkii Saray Caddesi Nadide soka üzerinde meydana geldi. Sokakta İSKİ'ye ait yağmur suyu ve dere ıslah çalışması yapıldığı sırada bir anda göçük oluştu. 5 işçi göçük altında kaldı. 1 işçi kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken bildirilmesi üzerine olay polis, itfaiye zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla 3 işçi çıkarıldı. Ardından gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalarak yaralanan 1 işçiyi daha kurtardı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralanan Mesut Yüksel isimli işçiyi hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek başka bir olayın yaşanmaması için önlem aldı. İşçinin hastanedeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Göçük meydana geldiği yer
-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü
-İşçilerden görüntü
-Bir işçi ile röp
-Tabeladan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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