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Çekmeköy'de hafriyat kamyonuna otomobil çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY'de kaza yapan hafriyat kamyonuna yardım için duran hafriyat kamyonuna otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA)-ÇEKMEKÖY'de kaza yapan hafriyat kamyonuna yardım için duran hafriyat kamyonuna otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Şile Otoyolu Çekmeköy Ömerli mevkiinde kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Şile istikametine ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü Hıdır Kaya yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Bu sırada karşı istikametten gelen ve aynı firmada çalıştıkları öğrenilen hafriyat kamyonu sürücüsü Mahmut Çay da kaza yapan arkadaşına yardım etmek için durdu. Çay aracından inerek arkadaşının yanına gitti. Arkadan gelen bir otomobil sürücüsü Selim Kaplan ise yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada hafriyat kamyonunun sürücü Hıdır Kaya ile otomobil sürücüsü Selim Kaplan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışmasıyla yoldan çekildi.

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