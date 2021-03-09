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  4. Çekmeköy’de iki kardeşin ölü bulunduğu inşaat alanı havadan görüntülendi

Çekmeköy’de iki kardeşin ölü bulunduğu inşaat alanı havadan görüntülendi

09.03.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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İstanbul Çekmeköy’de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurunda ölü bulundu.

İstanbul Çekmeköy’de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurunda ölü bulundu. 2 kardeşin ölü olarak bulunduğu inşaat alanı havadan görüntülendi.

Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 13.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Büyür ailesinin yaşadığı evin arkasında bulunan inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu. Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan 2 çocuğun ölü olarak bulunduğu inşaat alanı havadan görüntülendi.

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