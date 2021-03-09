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Çekmeköy’de inşaat çukurunda ölü bulunan kardeşlerin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

09.03.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de inşaat çukurunda bulunan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Çekmeköy’de inşaat çukurunda bulunan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Çocukların cenazeleri Çekmeköy Mezarlığına gönderildi.
Çekmeköy’de dün öğle saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. isimli kardeşlerin inşaat çukurunda cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından çocukların cenazesi Çekmeköy Mezarlığına gönderildi.
Çocukların yakınlarından Sergen Yıldız acı içinde olduklarını dile getirerek, “Dün saat 15.00 civarında çocukların kaybolduğunu öğrendik daha sonra arama başlatıp ekiplere haber verdik. Aramadık yer bırakmadık evlerinin yakınlarında asansör boşluğunda yağmur suyla birikmiş çukurda oraya düşmüş. Birisi düştükten sonra diğeri de ben kurtarayım diye düşünerekten oraya gitmiş ya da kasten mi düşürüldü hiçbir şey bilmiyoruz. İkisinin cansız bedenini orada bulduk” dedi.

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