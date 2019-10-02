HABER

Çekmeköy'de iş makinası yüklü TIR alt geçitte kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:46 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA ÇEKMEKÖY Şile yolunda alt geçitte iş makinası yüklü TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA ÇEKMEKÖY Şile yolunda alt geçitte iş makinası yüklü TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. TIR'ın içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken alt geçit trafiğe kapatıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında Çekmeköy Şile yolu Madenler alt geçidinde meydana geldi. 34 ZM 9277 plakalı iş makinası yüklü TIR, Ümraniye istikametine doğru giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, alt geçitteki bariyerlere çarptı. TIR'ın içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. TIR'ın kaza yaptığı sırada bir hafriyat kamyonu ise alt geçitten geçmek isterken kaza yapan TIR ile bariyerler arasında sıkıştı. Sürücüsü manevra yaparak kamyonu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Şile Yolu trafiğe kapatıldı. Araçların yan yoldan geçişi sağlandı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a danışman oldu!Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a danışman oldu!
Domaniç'te tırtılların ormanı istilasıDomaniç'te tırtılların ormanı istilası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışman oldu!

Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a danışman oldu!

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar rest çekti: Oyalama olursa...

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Son dakika: Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.