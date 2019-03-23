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Çekmeköy'de kağıt fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY'de kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıtlar yandı.

Çekmeköy'de kağıt fabrikasında yangın

Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY'de kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıtlar yandı.
Çekmeköy Sırapınar Mahallesi Beykoz Caddesi'ndeki kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan kağıt balyaları da iş makineleriyle dışarıya çıkarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Çekmeköy'de kağıt fabrikasında yangınÇekmeköy'de kağıt fabrikasında yangınÇekmeköy'de kağıt fabrikasında yangınÇekmeköy'de kağıt fabrikasında yangın

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