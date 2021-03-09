HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çekmeköy’de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu

Çekmeköy’de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu

09.03.2021 03:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi’nde öğle saatlerinden beri kayıp olan Hasan(4) ile Hüseyin Büyür (8)kardeşler evlerinin yakınındaki asansör için açılan ve içi su dolan çukurda ölü bulundu.Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak’ta meydana geldi.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi’nde öğle saatlerinden beri kayıp olan Hasan(4) ile Hüseyin Büyür (8)kardeşler evlerinin yakınındaki asansör için açılan ve içi su dolan çukurda ölü bulundu.
Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını bulduğunda ise ailenin yaşadığı evin arkasında inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu. Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye videolu cevapFahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye videolu cevap
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Son Dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne Selim Arda Ermut atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

Ramazan bayramı ne zaman? Bayram kaç gün? Diyanet açıkladı!

Ramazan bayramı ne zaman? Bayram kaç gün? Diayanet açıkladı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, İYİ Parti'ye 'parafraks' yanıtı

Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye videolu cevap

Kastamonu'da 3 buçuk yaşındaki Enes, su kuyusuna düşerek öldü

3 buçuk yaşındaki Enes, su kuyusuna düşerek öldü

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatili ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı!

Yaz tatili ne zaman başlıyor 2021?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.