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  4. Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi

Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:54 | Son Güncelleme

Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de bir binanın şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatısının parçaları, farklı bir binadaki daireye girdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Kaşıkotu Sokağı'ndaki binanın uçan çatısından kopan parçalar, aynı sokaktaki başka bir binanın dış cephesine çarptı. Parçalar, dairenin mutfak kısmından içeri girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiyenin çalışması sonucu kopan çatının parçaları bölgeden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çatı Çekmeköy Olumsuz hava

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