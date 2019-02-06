Çekmeköy’de ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ etkinliği öğrencilerle gerçekleştirildi

Tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ etkinliği Çekmeköy’de ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ sloganıyla Tüm Türkiye’de etkinlik yapıldı. Eş zamanlı yapılan eylem ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyuruldu. Çekmeköy’de de İlçe Emniyet Müdürlüğü mensupları, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile beraber ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ eylemini gerçekleştirdi. İsmihan İsmet Süzer İlkokulu önünde öğrenciler yeleklerini giydi, dur ve geç yazılı işaret levhalarıyla sürücüleri uyardı. Durdurulan sürücülere yeni yasa hakkında bilgi veren broşürler dağıtıldı. Eyleme Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan da katıldı. Arslan bizzat sürücüleri yanına gelerek trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Sürücüler yapılan eylemden son derece memnun kaldı”

Devletin yapmış olduğu eyleme teşekkür eden Bayram Yılmaz, “ Çok iyi bir şey. Özellikle de bunu okulların yanında uygulamak mükemmel olmuş. Çünkü o çocuklar bizim geleceğimiz. Okullar vatanımıza iyi bir evlat yetiştirmek zorunda. Devletin yapmış olduğu bu uygulamadan dolayı teşekkür ediyorum. Bizde kurallara uymaya mecburuz “ dedi.

Bazen trafikte herkesin hata yaptığını ancak bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirten Oğuz Şimşek “ Güzel bir şey. Her zaman yapılması gerekiyor. Zaten halkımızın uyması gereken kurallar. Bazen psikolojik durumlardan dolayı hatalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olacağız “ dedi.

“Öğrenciler sürücüleri uyardı”

Amaçlarının şoförlere trafikteki görevlerini anlatmak olduğunu söyleyen ilkokul 7’inci sınıf öğrencisi Sıla Mısra Sarı “ Biz öğrenciler olarak burada araçlara dur geç gibi kuralları işaret ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız yol için görevlendirildi. Burada amaç şoförlere trafikteki görevlerini anlatmak. Bir de broşür veriyoruz “ dedi.

Görevlerinin yoldan geçen araçlara dur ve geç komutlarını gösterip onların daha dikkatli olmalarını sağlamak olduğunu dile getiren bir öğrenci ise “ Burada biz arabaların yoldan geçerken insanlara dikkat etmesi için dur ve geç komutlarını gösteriyoruz ve araçların daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Bende okul geçit görevlisiyim. Amacımız insanların araba kullanırken daha düzgün kullanmaları ve yayalara karşı daha dikkatli olmalarını sağlamak “ diye konuştu.

"Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu

Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturan yayalara yönelik adım atıldı. Yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi.

