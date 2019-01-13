HABER

Çekmeköy'de park halindeki CHP seçim aracında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 08:11 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait seçim aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Çekmeköy'de park halindeki CHP seçim aracında yangın

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ÇEKMEKÖY'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait seçim aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Olay, Çamlık Mahallesi Gaziler Caddesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir iş merkezinde altında park halinde bulunan seçim minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsünün ön kısmında başlayan alevler daha sonra iş merkezinin dış cephesine sıçradı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin çıktığı minibüse müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri yangının çıktığı yerde güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerin çalışmaları izlerken bazıları da evlerinin penceresinden seyretti. Olay yeri inceleme ekipleri ise minibüsün içerisinde ve çevresinde delil araştırması yaptı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletildi.
CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Acıporaz da "Olay yerine şimdi geldim. Sabotaj diye ifade ediliyor. Birazdan polis ekipleriyle konuşup olayın ne olduğunu anlayacağız. Araçlarımızı sürekli buraya park ediyoruz. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

Çekmeköy'de park halindeki CHP seçim aracında yangınÇekmeköy'de park halindeki CHP seçim aracında yangınÇekmeköy'de park halindeki CHP seçim aracında yangın

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
İzmir otogarında elektrik kesintisi İzmir otogarında elektrik kesintisi 
Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İzmir'de engelli kadına cinsel istismar! Sanıktan şok sözler: İlişki için baskı yaptı

Her satırı iğrenç! 'Tekerlekli sandalyeden eve kucağımda...'

Niğde Ulukışla'da nüfus tabelası değişti! CHP'li vekilden olay sözler

Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...

Tarihçi Talha Uğurluel'in 2 bin 487 FETÖ şüphelisi ile uçuş yaptığı ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da hareketli saatler! Kovalamaca polis aracının takla atmasıyla sonlandı!

İstanbul'da hareketli saatler! Polis aracı taklalar attı!

Bir anda bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor!

Bir anda bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.