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Çekmeköy'de silahlı dehşet... Müteahhitin vurulma anı, şüphelinin kaçışı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY'de bir kafede oturan iki müteahhit dışarıda tartışmaya başladı.

Çekmeköy'de silahlı dehşet... Müteahhitin vurulma anı, şüphelinin kaçışı kamerada

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY'de bir kafede oturan iki müteahhit dışarıda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından müteahhitlerden biri, belinden çıkardığı silahla diğerini bacağından vurdu. Yaralanan müteahhit hastaneye kaldırılırken, şüphelinin vurma anı ve koşarak kaçışı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00'da Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafede oturan iki müteahhit daha sonra sokağa çıktı. Bir süre yürüyen ikili arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adı henüz öğrenilemeyen müteahhit, müteahhit Abdul Selam S.'ye belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Abdul Selam S., bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. O anlar trafikte bekleyen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Abdul Selam S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Abdul Selam S., polise verdiği ifadede şüpheliyle alacak verecek yüzünden tartıştığını, daha sonra kendisine silahla ateş ettiğini söyledi. Polis kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) Çekmeköy'de silahlı dehşet... Müteahhitin vurulma anı, şüphelinin kaçışı kamerada

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