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ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA  : 1 POLİS ÖLDÜ , GARDİYAN EŞİ VE BİR ASTSUBAY YARALANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:54 | Son Güncelleme

  * İstanbul İl Emniyet Müdürü ve İstanbul İl Jandarma Komutanı olay yerinde Haber- Kamera:  Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA   Çekmeköy'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, ölen polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı.

* İstanbul İl Emniyet Müdürü ve İstanbul İl Jandarma Komutanı olay yerinde

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Çekmeköy'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, ölen polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı.
Olay saat 7.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silahlı kavgada polis memuru Süleyman A. olay yerinde hayatını kaybederken, ölen polisin gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışan ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Mustafa Çalışkan'ın görüntüsü
-Köroğlu'nun aracının geliş
-Ölen polisin fotoğrafı
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Polisin cesedinden görüntü
-Olay yeri inceleme polisleri
-Rütbeli askeri personel
-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detaylar

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