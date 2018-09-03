ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA : 1 POLİS ÖLDÜ , GARDİYAN EŞİ VE BİR ASTSUBAY YARALANDI

* Polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Çekmeköy'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, ölen polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı.
Olay saat 7.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay Aslan S. ile polis memuru Süleyman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silahlı kavgada polis memuru Süleyman A. olay yerinde hayatını kaybederken, ölen polisin gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışan ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından Süleyman A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-İncelemelerden görüntü
-Cenazenin götürülmes
-Röportaj
-Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Polisin cesedinden görüntü
-Olay yeri inceleme polisleri
-Rütbeli askeri personel
-Olay yerinden görüntü
-Mustafa Çalışkan'ın görüntüsü
-Köroğlu'nun aracının geliş
-Ölen polisin fotoğrafı
-Detaylar
-Genel ve detaylar
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