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ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

  Çekmeköy'de markete giren maskeli bir kişi, çalışanları  silahla tehdit ederek kasadan aldığı paralarla kaçtı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
Çekmeköy'de markete giren maskeli bir kişi, çalışanları silahla tehdit ederek kasadan aldığı paralarla kaçtı. Polis şüpheliyi, kamera görüntülerinden oturduğu mahalleye kadar takip ederek yakalandı.
Güngören Mahallesi, İkbal sokak üzerinde bulunan bir markette 5 Mayıs 2019 tarihinde saat 20.35'de meydana gelen olayda maskeli ve silahlı bir kişi içeri girerek D.D. ve H.M. adlı çalışanları etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraları alan şüpheli, daha sonra hızla marketten çıkarak izini kaybettirdi.

KAMERALARDAN OTURDUGU MAHALLEYE KADAR İZLENDİ
Market çalışanlarının haber vermesiyle harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları incelemesinde soygun anının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheliyi yakalamak için yüzlerce saat güvenlik kamerasını inceledi. Olaydan sonra maskesini çıkaran silahını beline takan şüpheli oturduğu mahalleye kadar kamera görüntüleri yardımıyla izlendi. Bu mahallede yapılan çalışmada şüphelinin Volkan T.(25) olduğu tespit edildi. Evi tespit edilen Volkan T., yapılan baskınla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI
Daha önceden suç kaydı bulunmayan şüpheli Volkan T. çıkarıldığı Anadolu Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Şüphelinin gelişi
-İçeri girmesi
-Silahla tehdit etmesi
-Paraları alması
-Dışarı çıkması
-Sokaklardaki görüntüntüsü
-Aktüel görüntü
-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı
-Genel ve detaylar

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