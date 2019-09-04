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ÇEKMEKÖY'DE TIR'LA KAMYON ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

    Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ve kamyonunun çarpışmasıyla meydana gelen kazada araçların sürücüleri yaralandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ve kamyonunun çarpışmasıyla meydana gelen kazada araçların sürücüleri yaralandı. Kazada kamyon yan yatarak devrilirken, TIR bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Hüseyinli gişeler mevkiinde meydana geldi. İddialara göre sürücüsü Murat Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KJ 7543 plakalı TIR önünde seyreden 54 RG 686 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon yan yatarak devrilirken, TIR refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ve otoyol görevlileri dubalarla başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

Bir görgü tanığı, "İkisi arka arkaya gidiyordu. Kamyon arkadan vurunca devrildi, kendisi de bariyerlere çarpıp kupasını kopardı." diye konuştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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