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Çekmeköy'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şile Yolu Koçullu Mevkisi'nde, İstanbul istikametine seyir haline olan Erkan Y. (41) idaresindeki 34 FN 1756 plakalı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Erkan Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor.

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Şile yolu'nda araç şarampole yuvarlandı (2) Şile yolu'nda araç şarampole yuvarlandı (2) 
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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy Kaza şarampol yağmur

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