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Çekmeköy’de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 00:27 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy-Şile otobanında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ekşioğlu Mahallesi Şile otobanı üzerinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 CAE 589 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki elektrik direğine çarptı, ardından yan yolda bulunan iş yerinin duvarına çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta bulunan ve otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki kişi bulundukları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde, park halindeki araçların üzerine koparak savrulan elektrik telleri ekipler tarafından kesilerek alındı.

Kazaya karışan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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