Çekmeköy'de trafik kazası: 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile'den Çekmeköy istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JNJ 27 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Ömerli yol ayırımında bariyerlere çarptı.

Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araca sıkışan yaralılardan 4'ü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

