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- ÇEKMEKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ BÖYLE KAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:55 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY, Şile yolunda yüksek hızla seyreden ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsü bir servis minibüsü ve iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) - ÇEKMEKÖY, Şile yolunda yüksek hızla seyreden ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsü bir servis minibüsü ve iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anı ve sürücünün kazanın ardından kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza Taşdelen mevkii Şile yolu, Şile istikametinde meydana geldi. İddiaya göre plakası alınamayan ve aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Otomobilin sürücüsü servis minibüsüne çarptıktan sonra, hız kesmeyerek kaçtı. Servis minibüsünün arkasından gelen 2 otomobilin sürücüleri de direksiyon hakimiyetlerini kaybederek, yola savruldu. 3 araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Şile istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZA KAMERADA
4 kişinin yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduktan sonra bir servis aracına çarpıp kaçtığı görülüyor. Kazaya karışan araçlardan biri kendi etrafında dönerken, arkadan gelen başka bir otomobilde dönen araca çarptıktan sonra bariyerlere çarpıyor. Polis görgü tanıkları ve güvenlik kamerası çalışması yaparak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şile yolundaki trafikten görüntü
-Kazaya neden olan aracın servis minibüsüne çarpması (siyah otomobil)
-Servis minibüsünün sağ sol yaptıktan sonra durması
-Kazaya karışan araçlardan birinin kendi etrafında dönmesi
-başka bir aracın dönen araca çarpması
-aracın sonra bariyerlere çarpıp durması

(AKTÜEL)
-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Araçların kaldırılması
-Trafikten görüntü
-Çevredeki vatandaşların görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

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