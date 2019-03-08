HABER

Çekmeköy'deki helikopter kazasına ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'de 11 Şubat'ta 4 askerin şehit olduğu askeri helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirildi - Helikopterle ilgili yapılan bakım faaliyetleri, uçuş raporları ile helikopterin hangar giriş çıkış kayıtları gibi ayrıntılar üzerinde de çalışma yapan savcılık, helikopter kazasında dışarıdan bir müdahale olup olmadığına ilişkin ihtimalleri de değerlendiriyor - Savcılık kazada bir sabotaj veya FETÖ izi olup olmadığı üzerinde de araştırmasını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Şubat'ta 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan bir site içine düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatı doğrultusunda, Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan koordinesinde ve eski askeri Yargıtay üyesi olan Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturmada, helikopter kazasına ilişkin tüm detaylar çok yönlü soruşturuluyor.

Savcılık soruşturma kapsamında, meydana gelen kazada bir sabotaj veya FETÖ izi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tüm ihtimaller üzerinde inceleme yapıyor.

Bu kapsamda, helikopterin bakım ve onarımının yapıldığı hangarda herhangi bir müdahale olup olmadığının belirlenmesi için hangarda bulunan kamera görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.

Helikopterle ilgili yapılan bakım faaliyetleri, uçuş raporları ile helikopterin hangar giriş çıkış kayıtları gibi ayrıntıları inceleyen savcılık, helikopter kazasında dışarıdan bir müdahale olup olmadığına ilişkin ihtimalleri de değerlendiriyor.

Öte yandan, Sancaktepe'de 26 Kasım 2018'de 4 katlı binanın çatısına çarparak düşen ve 5 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasına ilişkin başlatılan soruşturma da yine Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülüyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Türkiye’nin ilk turfanda erik hasadı Mezitli’denTürkiye’nin ilk turfanda erik hasadı Mezitli’den
Isparta, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri’nde Türkiye birincisi olduIsparta, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri’nde Türkiye birincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı askeri helikopter Çekmeköy soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

Halatlarla indiler! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar

Halatlarla indiler! Köprüde hareketli anlar

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti!

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti kaç para olacak? (2019 bedelli askerlik ücreti)

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.