HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çekmeköy’deki kanlı olayın arka perdesi: Önce konuştu, sonra kurşun yağdırdı

Çekmeköy’deki kanlı olayın arka perdesi: Önce konuştu, sonra kurşun yağdırdı

10.03.2021 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy’de meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Ö.

Çekmeköy’de meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Ö. isimli şahsın, Salih Memişoğlu’na ait bir dükkanda işletmecilik yaptığı ve kısa süre önce ayrıldığı ortaya çıktı. Saldırganın, Memişoğlu’nun ofisine gelerek alacak verecek tartışması sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
Olay, Çekmeköy Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde dün 13.30 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, Mustafa Ö. isimli şahıs işletmeye gelerek, tartıştığı ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve yanındaki arkadaşı Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö.’ye kurşun yağdırmıştı. Yaşanan olay sonrası Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. İse yaralanmıştı.
Durumun ekiplere bildirilmesi sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Ofiste rastgele kurşun açtı
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde edinilen bilgilere göre, hayvanat bahçesinde bulunan bir dükkanda işletmecilik yapan Mustafa Ö.’nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi. Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğlu’yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu’na daha sonra da rastgele ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö.’ye kurşun yağdırdı.
Öte yandan olay yerinden geldiği otomobille kaçan Mustafa Ö.’yü yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku! Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku!
Zeydan Karalar'dan dikkat çeken sözler: Bağlasanız durmamZeydan Karalar'dan dikkat çeken sözler: Bağlasanız durmam
Ettehiyyatü duasının okunuşu ve anlamıEttehiyyatü duasının okunuşu ve anlamı
1/

En Çok Okunan Haberler

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Metafizikçi Salih Memişoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar

Salih Memişoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar

İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor? Diyanet İstanbul için iftar saatini paylaştı!

İstanbul'da bugün oruç kaçta açılıyor?

Site otoparkında 'pes' dedirten manzara! Konvoydan inip halay çektiler

Site otoparkında 'pes' dedirten manzara!

Üsküdar'da rehine operasyonu! Dini nikahlı eşinin alıkoyduğu hamile kadın kurtarıldı

Üsküdar'da rehine operasyonu! Dini nikahlı eşinin alıkoyduğu hamile kadın kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevr' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevr' çıkışı

Yatsı namazı saat kaçta? Yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.