Çekmeköy'deki silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de bir polis memurunun hayatını kaybettiği, polis memurunun eşi ile bir astsubayın yaralandığı olaya ilişkin yapılan haberler hakkında yayın yasağı getirilmesine karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, dün Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta bir polis memuru ile astsubay arasında meydana gelen ve polis memuru S.A'nın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında delillerin henüz toplanmadığı aktarılan açıklamada, çeşitli basın yayın organlarında duyum niteliğinde kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirecek haberlerin yayınlanmasının olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağı düşünüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında, İstanbul Anadolu 3.Sulh Ceza Hakimliğinin kararı gereğince yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, ropörtaj, eleştiri ve benzeri isimler ile yayınlanmasının ve haberlerin önlenmesi için yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir."

