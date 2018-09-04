HABER

ÇEKMEKÖY'DEKİ SİLAHLI KAVGA

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:29 | Son Güncelleme

  HABERLERE YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ *Çekmeköy'de dün sokakta polis memuru S.A.

HABERLERE YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

*Çekmeköy'de dün sokakta polis memuru S.A. ile bir astsubay arasında yaşanan ve polis memurunun ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, polis memurunun ölümü ile sonuçlanan çatışmaya yayın yasağı getirildiği duyuruldu. Yazılı açıklama şöyle; “03.09.2018 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta bir astsubay ile bir polis memuru arasında meydana gelen ve polis memuru S.A.'nın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında delillerin henüz toplanmamış olması, çeşitli haber yayın organlarında duyum niteliğinde kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirecek haberlerin yayınlanmasının olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağı düşünülmekle, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 04.09.2018 tarih ve 2018/7108 D. İş sayılı kararı gereğince 'yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri v.b. isimler ile yayınlanmasının ve haberlerin önlenmesi için yayın yasağı' konulmasına karar verilmiştir."

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!
İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa ettiİYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.