Çekmeköy'e göçük: 5 işçi kurtarıldı 2

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL (DHA)-ÇEKMEKÖY'de, İSKİ'nin kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altına kalan 5 işçiden 3'ü vatandaşlar tarafından, 1'i kendi imkanlarıyla 1'i ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kurtarıldı. İhbar üzerine polis sağlık ekipleri sevke edildi. Yaralan 1 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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