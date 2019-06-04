Çektiği fotoğraflarla çocuklara umut oldu

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı öğretmen Mehmet Özcan, tablo haline getirip sattığı fotoğrafların parasıyla bin yetim çocuğun yüzünü bayramda güldürdü.

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı öğretmen Mehmet Özcan, bir çocuğun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşması sonucu başlattığı sorumluluk kampanyasıyla Türkiye’ye sesini duyurdu. 4 yılda 80 bin çocuğa bot dağıtan Özcan, Instagram’da Türkiye’nin ilk mavi tık alan öğretmen ve fotoğraf sanatçısı oldu. Yöredeki çocuklara sosyal medya üzerinden gelen desteklerle bot, kıyafet, oyuncak dağıtan Özcan, bu seferde bayram öncesi yetim çocukların yüzünü güldürdü. Özcan, kendi çektiği fotoğrafları tablo haline getirip satışa sundu. Fotoğraf satışından kazandığı parayı da bin çocuğun bayramlığına harcadı.

Çocuklara kıyafet alıp saç tıraşlarını yaptıran Mehmet Özcan, “Çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyorum. 4 senede 80 bin çocuğa ulaştım. Birçok etkinlik yaptık. 13 tane kütüphane kurduk. Bu hafta güzel bir proje düşündüm. Iğdır’da yaşayan yetim çocukları belirledik. Ve gurup halinde mağazalara giderek kıyafetlerimizi aldık. Saçlarımızı kestik. Lunaparka gittik. Oyuncaklar aldık. Çocuklarla bu mutluluğu yaşamaktan gurur duydum. Esnafımıza, öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

