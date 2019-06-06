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Çektiği selfie sonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

Bursa’da bir şelalede selfie çekerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç hayatını kaybetti.Olay, Orhaneli ilçesindeki piknik alanında meydana geldi.

Bursa’da bir şelalede selfie çekerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç hayatını kaybetti.
Olay, Orhaneli ilçesindeki piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan A. (17), piknik yapmak için ailesi ile birlikte ilçeye geldi. Bu sırada kayalıkların üzerine çıkan Furkan A., selfie yapmak isterken ayağı kaydı. Yaklaşık 10 metre yüksekten Furkan A., şelale suyunun biriktiği yere düştü. Olayı gören babası ve vatandaşlar, çocuğu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Büro Amirliği’nde görev yapan kurbağa adamlara haber verildi. Olay yerine gelen kurbağa adamlar, çocuğun cansız bedenini suyun 2.5 metre derinliğinde buldu. Sudan çıkartılan ceset yapılan incelemenin ardından otopsi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çocuğun ailesi ise, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu

Çektiği selfie sonu oldu
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