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  4. Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

28.01.2021 00:51 | Son Güncelleme:
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Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği video kurgu çıktıktan sonra gözaltına alınan Youtuber Fariz Bahşeliyev adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Çok konuşulan o video kurgu çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi. Talimat üzerine harekete geçen polis ekipleri Bahşeliyev'i gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahşeliyev, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktıİstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

VİDEO SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira veriyordu. Video sosyal medyada çok konuşuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmış ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatmıştı. (DHA)


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