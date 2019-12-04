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Çektikleri video ihbar kabul edilmişti! Gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 20:17 | Son Güncelleme

Konya'da, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin, görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, gözaltına alınan 3'ü kadın 6 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konya’da, 3 kadın, 1 yaşlarındaki çocukla birlikte çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Kadınlardan biri sigara içerken, diğeri de görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Videonun altında, çocuğun, ailenin elinden kurtarılması gerektiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerle ilgili harekete geçti. Ekipler, aileyi ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 6 kişi, 'Çocuğun istismarı ve darp' olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 3'ü kadın 6 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında 'çocuğun istismarı' ve 'darp' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(DHA)

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