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ÇEKUD'dan, 81 ilde fidan dikme etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 20:46 | Son Güncelleme

"Köklerimiz bu topraklarda" konseptli etkinlik kapsamında on binlerce fidan ve tohum toprakla buluştu - ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Özcan: - "Bizler, evrendeki varlıkların belli bir kural içinde, birbiriyle uyumlu şekilde hayatını devam ettirdiğinin bilincindeyiz. İnsanoğlu hırs ve hatalarıyla doğadaki bu uyumu kesintiye uğratmamalı"

İSTANBUL (AA) - Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğinin (ÇEKUD), "Köklerimiz bu topraklarda" konseptli etkinliği çerçevesinde, on binlerce fidan ve tohum toprakla buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, doğanın korunması ve çevreyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, tüm merkezlerde aynı anda başlatıldı.

Faaliyet çerçevesinde Türkiye'de 81 il, büyük ilçeler ve ÇEKUD'un yurt dışı gönüllü danışmanlarının katkısıyla dünyanın farklı şehirlerinde on binlerce fidan ve tohum toprakla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Özcan, 15 bölge, 81 il ve 8 yurt dışı gönüllü danışmanları, binlerce çevre ve doğa dostuyla başta ağaçlandırma olmak üzere doğa ve çevreyle ilgili birçok farkındalık faaliyeti düzenlediklerini belirtti.

Konferans, sempozyum ve yarışmalarla çevre bilincini artırmaya, çevre ahlakını geliştirmeye, çevre sorunlarına kalıcı çözümler önermeye ve üretmeye gayret ettiklerini, bu alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Ağaçlar ve ormanlar, iyi-kötü insan ayrımı yapmaksızın temiz havayı el birliğiyle hepimize karşılıksız sunuyorsa biz de el birliğiyle 81 ilde aynı anda doğaya yeni fidanlar kazandırmalıyız diye düşündük. Bu düşünceden hareketle geçen yıl Köklerimiz Bu Topraklarda Projesi'ni başlattık. Yoğun ilgi görünce bu etkinliği geleneksel hale getirmeye karar verdik."

Özcan, projenin amacının, çevre duyarlılığının ve ağaçlandırmanın, toplumun her kesiminde pozitif yönde algılanmasına ve benimsenmesine katkı sağlamak olduğunu anlattı.

Evrendeki her varlığın bir yaradılış amacı, gayesi ve hak alanı olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bizler, evrendeki varlıkların belli bir kural içinde birbiriyle uyumlu şekilde hayatını devam ettirdiğinin bilincindeyiz. İnsanoğlu hırs ve hatalarıyla doğadaki bu uyumu kesintiye
uğratmamalı. Kendisine bilinç ve akıl bahşedilmiş olan insanın, doğayı tahrip etmek bir yana, doğadaki mükemmel düzenin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni mesuliyetler, yeni görevler üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çevre ve doğa dostlarıyla Türkiye genelinde ve yurt dışındaki gönüllü danışmanlarımız aracılığıyla farklı ülkelerde eş zamanlı olarak etkinliği işte bu anlayışla gerçekleştiriyor. Etkinliğimiz, ülkemizde ve dünyada bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Özellikle 81 ilde aynı anda fidan ve tohumları toprakla buluşturarak anlamlı bir rekor kırmış olduk. Bu bir rekor denemesinden öte çevreye yönelik bir farkındalık hareketidir."

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ÇEKUD etkinlik fidan dikme

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