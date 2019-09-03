Çekya Başbakanı Babis, Beştepe'de

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE'ye resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Çekya Başbakanı Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Çekya Başbakanı Babis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Atlı karşılama birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Babis, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçe kapısında karşılandı. Törende iki ülkenin milli marşları okunurken, Başbakan Babis, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Tören sırasında, tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları ve tarihi üniforma giyen askerler yer aldı ve 21 pare top atışı yapıldı. Törenin ardından Erdoğan ve Babis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi merdivenlerinde basın mensuplarına poz verdi. Törende Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Babis'in, gerçekleştirecekleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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