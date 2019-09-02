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Çekya başbakanı Babis Türkiye’ye gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

ÇEKYA Başbakanı Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 2-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

ANKARA, (DHA)- ÇEKYA Başbakanı Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 2-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çekya Başbakanı Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 2-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette, gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü görüşmelerin ardından konuk Başbakan Babis’in İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunması ve Türkiye-Çekya İş Konseyi tarafından düzenlenecek forumun açılışına katılması planlanıyor.

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