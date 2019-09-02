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Çekya Başbakanı Babis Türkiye'ye gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'da olacak

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Çekya Başbakanı Babis, bugün Ankara'da olacak ve 4 Eylül Çarşamba gününe kadar çeşitli görüşmelerde bulunacak.

Görüşmelerde, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Konuk Başbakan'ın, Ankara'daki programının ardından İstanbul'da da çeşitli temaslarda bulunması, Türkiye-Çekya İş Konseyi tarafından düzenlenecek forumun açılışına katılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis

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