Çekya Başbakanı Babiş yuhalandı

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Çekoslovakya'nın Sovyetler Birliği liderliğindeki işgalinin 50'inci yılının anıldığı etkinlikte konuşma yaptığı sırada yuhalandı.
Bir dönem Çekoslavakya'daki Komünist Parti'ye üye olan Babis'in konuşması sırasında kalabalıktan yuhalama sesleri yükseldi. 63 yaşındaki Babiş, konuşmasında "Varşova Paktı ile yapılan işgal acımasızdı. Çok sayıda insanımız hayatını kaybetti" dedi.
"Çekya'nın Trump'ı" olarak görülen milyarder işadamı Babiş, geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde kendi kurduğu ANO partisiyle iktidara gelmişti. Babiş, komünist geçmişi nedeniyle sıkça eleştirilerin hedefi oluyor.
1968'deki işgal neden yaşandı?
Sovyetler önderliğindeki işgal, 1968 yılında Çekoslovakya'da Prag Baharı olarak bilinen özgürleşme hareketine karşı gerçekleştirilmişti. Varşova Paktı'na üye diğer ülkelerin de destek verdiği 1968 işgalinin başladığı Ağustos ayından Aralık ayına kadar 137 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Prag Baharı, dönemin Komünist Parti lideri Alexander Dubcek tarafından başlatılmıştı. Dubcek 1968'de göreve gelmesinden birkaç ay sonra siyasi sansürü kaldırmış, ekonomik reform süreci başlatmış ve ülkenin Stalinist tarihini geride bırakmıştı.
20 Ağustos gecesi, Sovyetler Birliği, Polonya, Macaristan ve Bulgaristan askerleri Varşova Paktında müttefikleri olan Çekoslovakya'yı işgal etmişti. Dubcek, işgalden bir süre sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. Sovyet askerleri 1991'e kadar ülkeyi terk etmemişti.1993 yılında bağımsızlığını kazanan ülke, 2016'da adını Çek Cumhuriyeti'nden Çekya'ya değiştirmişti.
dpa/ÖA,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü
Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı
Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi
Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti
Samsun’da bayram günü kahreden manzara!
Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum