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Çekya Başbakanı: Tehdit yoluyla istifaya zorlandım

30.04.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya Başbakanı Babiş'i tehdit yoluyla istifa ettirmeye çalışmakla suçlanan bir kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Çekya Başbakanı: Tehdit yoluyla istifaya zorlandım

Çekya'da başsavcılık, Başbakan Andrej Babiş'i tehdit ederek istifaya zorlamaya çalıştığı öne sürülen bir şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

CTK haber ajansı, söz konusu kişinin suçlu bulunması hâlinde sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini bildirdi.

Çek şüphelinin bir süre önce İspanya'da tutuklandığı ve daha sonra Çekya'ya iade edildiği açıklandı.

Şubat ayında açıklamıştı

Babiş, CNN Prima News kanalında geçen Şubat ayında yaptığı açıklamada, kendisini ve ailesini öldürmek isteyen biri olduğunu söylemişti. Babiş, bu kişinin İspanya'da tutuklandığını belirtmişti.

Çek Başbakan, eşi Monika'yı da ölüm tehditleri nedeniyle Dubai'ye gönderdiğini ifade etmişti.

Başbakan'ın söz konusu televizyon kanalında açıkladığı olaydan önce, Babiş'in eşinin Dubai'deki fotoğrafları medyaya yansımış ve Çekya'da korona tedbirlerinin en üst seviyeye yükseltildiği bir dönemde ortaya çıkan bu görüntüler kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Popülist ANO (Evet) partisinin 66 yaşındaki lideri, 2017 yılının sonlarından beri Çekya başbakanlığı görevini yürütüyor.

DW,dpa/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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